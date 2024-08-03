В России за первые два месяца лета утонули более тысячи человек

Фото: Галия Шакирова

В России за июнь и июль на акваториях утонули более тысячи человек. Об этом сообщили в МЧС страны.

— За два месяца лета на акваториях произошло более 2 тысяч происшествий. Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее. Трагедии происходят в местах стихийного купания: там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора, его рельеф неизвестен, — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Он также указал на то, что в стране работает порядка 800 водолазов, чего недостаточно для контроля всех водоемов на территории России.

— С учетом естественных водоемов в нашей стране — это капля в море. Только в Мурманской области, например, более 100 тысяч водоемов, обеспечить дежурство спасателей на каждом физически затруднительно. Граждане должны понимать долю ответственности за свою жизнь и безопасность детей, — подчеркнул Куренков.

17 июля в Татарстане на озере Макса утонула 19-летняя девушка, сообщает пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, она пошла купаться с детским надувным кругом, не умея плавать.

Елизавета Пуншева