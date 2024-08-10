Землетрясение в 6,8 балла произошло в южной части Охотского моря

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в южной части Охотского моря к востоку от острова Сахалин и недалеко от побережья японского острова Хоккайдо.

Угрозы цунами нет, пишут российский СМИ со ссылкой на сообщение национального метеорологического управления Японии.

«Эпицентр находился в южной части Охотского моря (47,4 градуса северной широты, 145,6 градуса восточной долготы), очаг залегал на глубине примерно 490 км», — уточняется в сообщении ведомства.