Игорь Артамонов: «Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни»

Минувшей ночью Липецк и Липецкий район подверглись атаке беспилотников. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось предотвратить серьезные разрушения и жертвы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Глава региона выразил благодарность военным, которые защитили город, перехватив 19 беспилотников, а также оперативным службам за ликвидацию последствий атаки. Он отметил, что совместными усилиями удалось быстро восстановить электроснабжение и вернуться к привычной жизни.

— И отдельное спасибо вам, друзья, что не поддались панике, следовали указаниям и поддерживали друг друга. Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни, — пишет губернатор.

Также Артамонов сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников возросло до 9 человек.