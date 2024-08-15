ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области

Фото: Максим Платонов

В Тюменской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух человек, которые планировали устроить теракт на объекте МВД в Тобольске.

— Задержанные являются сторонниками идеологии массовых убийств, — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, они планировали подорвать бомбу на одном из объектов органов внутренних дел в города.

В оборудованном ими схроне обнаружены два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство, которые были уничтожены на месте специалистами-взрывотехниками, сообщили в ЦОС ФСБ. Следком возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, передает RT.