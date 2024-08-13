С начала года на водных объектах Татарстана погибло 50 человек, в том числе 4 ребенка

Фото: Динар Фатыхов

С начала года на водных объектах Татарстана зарегистрировано 61 происшествие, погибло 50 человек, в том числе 4 ребенка. Об этом рассказал заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

Купание в неположенных местах — основная причина несчастных случаев на воде. 27 человек, в том числе двое детей, погибли в результате плавания в непредназначенной для этого местности. За купание в опасных зонах, где отсутствуют спасательные посты и есть запрещающие знаки, предусмотрен административный штраф от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

В регионе имеется 59 оборудованных пляжей. Усилия направлены на увеличение их количества благодаря субсидиям на создание пляжей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также финансированию из бюджета Республики Татарстан.

В течение купального сезона проведено более 14 тысяч патрулирований для контроля обстановки в необорудованных местах купания. В каждом муниципальном образовании республики сформированы мобильные патрульные группы. На опасных и необорудованных участках установлены 1293 запрещающих аншлага.

Напомним, с начала купального сезона в республике зарегистрировали 41 происшествие, в результате которых погибли 36 человек (на семь меньше, чем в 2023-м), включая двоих детей.



Дарья Пузикова