Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу рядом с энергоблоками Запорожской АЭС

Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу между энергоблоками Запорожской АЭС. Пострадавших нет. На станции уточнили, что создана прямая угроза безопасности персонала и самого объекта, сообщает «Интерфакс».

— Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал, — сообщили в ЗАЭС.

Вчера постпредство Международного агентства по атомной энергии в Вене получило от России информацию о том, что с 5 по 11 августа было подавлено 78 беспилотников, запущенных Украиной для атак и провокаций в отношении Запорожской АЭС и Энергодара.

Разиль Самигуллин