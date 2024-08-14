В Москве пожарные ликвидировали открытое горение в ТРЦ «Рио»

В Москве произошел пожар в ТРЦ «Рио». Горят верхние этажи, а также фасад здания. Центр расположен на Севастопольском проспекте. В настоящий момент причины возгорания неизвестны, сообщает РИА «Новости».

Здание начинает работать с 10 утра, поэтому в торговом центре не могло быть обычных посетителей. Согласно данным «Яндекс.Карт», внутри объекта находится 346 организаций. В настоящий момент пожарные службы ликвидировали открытое горение в центре, сообщает ТАСС.

Напомним, в мае пожарным подразделениям удалось локализовать крупное возгорание в административном здании в Москве. Инцидент произошел в двухэтажном строении на северо-востоке столицы.

Разиль Самигуллин