Суд Татарстана оценит законность ареста экс-главы КирМоса

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Верховном суде РТ намечено рассмотрение апелляционных жалоб по делу бывшего главы Кировского и Московского районов Казани. Адвокаты Сергея Миронова оспаривают его заключение под стражу до 1 октября, передает с места журналист «Реального времени».



В данный момент арестованный находится в казанском СИЗО-1. Туда его определил Вахитовский райсуд Казани, который 2 августа удовлетворил ходатайство СК о самой суровой мере пресечения для обвиняемого в трех эпизодах превышения полномочий, двух мошенничествах и одном злоупотреблении, несмотря на проблемы со здоровьем — из-за проблем с суставами Миронов после серии операций передвигается на костылях.

На заседании защитники и сам Миронова говорили о непричастности к преступлениям и незаконности возбуждения уголовного дела. Выдвигалась версия, что дело появилось «с целью сбора доказательств по гражданским искам прокуратуры».

В начале этой неделе водитель бывшего главы КирМоса Альберт Шарапов, также обвиняемый в мошенничестве с получением «второй» зарплаты, был освобожден из-под ареста. По ходатайству следствия, суд избрал ему запрет определенных действий.

Напомним, по версии силовиков, бывший водитель служебной иномарки, на которой ездил Миронов, и его сменщик в период с 2017 по 2024 годы незаконно получали надбавки за сверхурочный труд путем фиктивного трудоустройства своих родных и знакомых в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района». У водителя Златковского там числилась жена. У Шарапова — брат, отец и приятель. Общий размер выплат в адрес этих четырех человек в Следкоме оценили почти в 2 млн рублей. Силовики полагают, что именно Миронов, путем превышения полномочий организовал эту схему, чем способствовал хищению бюджетных средств.

Еще один эпизод дела касается бизнеса матери ВИП-обвиняемого. По версии следствия, собственница помещений в новостройке на улице Комсомольской, за парком «Кырлай», Ирина Миронова еще в августе 2018-го сдала их ООО «Агроторг», в ноябре того же года там провели ремонт с перепланировкой и открыли магазин сети «Пятерочка». А в июле 2020-го Миронов как глава районов дал добро своей матери на эту же перепланировку, тем самым узаконив ее задним числом. Между тем часть работ затронула общедомовое имущество и конструкции дома, ведь для разгрузки товара из оконного проема сделали дверной. Глава районов действовал умышленно, вопреки интересам службы, из корыстной и иной личной заинтересованности, полагают силовики.

Верховный суд Татарстана сегодня оставил Миронова в СИЗО. Арестованный заявил о невозможности лечения в изоляторе, а прокурор — о рисках, что уволенный чиновник на воле может использовать старые связи.