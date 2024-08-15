Пилоты упавшего в Иркутской области Ту-22М3 живы: их нашли после катапультирования

В Иркутской области при выполнении планового полета произошло авиапроисшествие с участием военного самолета Ту-22М3. Пилотам удалось катапультироваться, и они живы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

— Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолет — военный, Ту-22М3, выполнял плановый полет. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, — написал Кобзев.

По словам губернатора, двое пилотов находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще двоих уточняется.

Пожар на месте крушения бомбардировщика в Иркутской области оперативно ликвидирован.

Рената Валеева