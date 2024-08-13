«Всю жизнь боролся с несправедливостью и сам пострадал»: суд Татарстана оставил экс-министра Фаттахова в СИЗО

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд РТ не нашел оснований для освобождения бывшего вице-премьера республики Энгеля Фаттахова под домашний арест. Доводы обвиняемого в получении взяток на 24,2 млн рублей и его адвокатов были отвергнуты, передает с заседания журналист «Реального времени».



В постановление Набережночелнинского суда от 18 июля о продлении ареста апелляционная инстанция внесла единственную правку — исключила ссылку на то, что обвиняемый при иной мере пресечения «может продолжить заниматься преступной деятельностью».

На заседании адвокаты из бюро «А2К Лигал» Рушана Камалова и Руслан Сафин в защиту экс-чиновника отмечали, что решение суда первой инстанции было формальным и не содержало оценки материалов защиты о поспешности возбуждения уголовных дел лишь на основании заявлений двух предпринимателей — приятелей Фаттахова.

Речь идет об Алмазе Муртазине, представителе фирмы «ПСК «Спецстрой», в интересах которой, по версии СК, Энгелю Фаттахову в 2018—2020 годах были оказаны услуги имущественного характера на 21,8 млн рублей по реконструкции его дома в Актаныше. Проведенные работы силовики считают взяткой за общее покровительство и содействие в получении подрядов на строительство и ремонт соцобъектов в районе, которым в тот период рулил Фаттахов после ухода с поста вице-премьера — министра образования и науки Татарстана. В деле фигурирует капремонт здания молодежного центра «Яшьлек» на сумму свыше 28 млн рублей, который по договору субподряда проводила подконтрольная Муртазину фирма.

Вторую взятку за общее покровительство и содействие в заключении муниципальных контрактов силовики оценивают в 2,4 млн рублей. В СК уверены: здесь взяткодателем выступил директор и владелец компании «Теплосервис» Дилфат Нагимов, от которого Фаттахов в 2018—2020 годах получил незаконное вознаграждение в виде денег, иного имущества и незаконного оказания услуг.

Защитники в своей жалобе утверждали: сам протокол допроса Муртазина свидетельствует о непричастности Фаттахова к преступлению, поскольку бизнесмен подтвердил, что в 2024 году, до возбуждения дела против экс-министра, он получил от него 12,5 млн рублей в счет оплаты тех самых работ по реконструкции дома. «Передача взятки не предполагает ее возврат, а также передачу в качестве долга», — отметили адвокаты.

К своей жалобе они приложили и фото с 60-летнего юбилея своего клиента, которые являются доказательством — в 2021-м Нагимов был гостем на этом празднике Энгеля Фаттахова. Что никак не соответствует его показаниям о даче взятки ввиду опасения неких угроз со стороны главы Актанышского района. Как отметила адвокат Камалова, на очной ставке с Фаттаховым Нагимов заявил — никаких угроз не было. Ответить на следующий вопрос защиты, за что же тогда передавались средства, ему не дал следователь.

По версии адвокатов экс-министра, данное дело является попыткой представить правовой спор о цене реконструкции и коммерческие отношения между агрофирмой «Чишма» и «Теплосервисом» некими коррупционными схемами, однако объективных доказательств тому нет.

Сам Энгель Фаттахов из камеры Мензелинского СИЗО сегодня просил отпустить его под домашний арест, обязуясь в этом случае неукоснительно соблюдать все установленные запреты.

— У меня — семья, дети, внуки. Исключается, что я мог их бросить и скрыться. Сам всю жизнь боролся с несправедливостью и сам пострадал. Моя цель, чтобы мое доброе имя было восстановлено. Установление истины по уголовному делу прежде всего — в моих интересах...

Арестованный напомнил, что в течение 20 лет на руководящих постах главы района, министра и вице-премьера он имел большие полномочия.

«У меня были возможности оформить на себя земли и имущество, если бы было желание. Но на сегодняшний день мое единственное имущество — это моя родная деревня, — уверял он. — Сейчас меня обвиняют на голословных показаниях... Я никогда взятку ни у Муртазина, ни у Нагимова не брал, никаких преференций им не обещал, негативными последствиями не угрожал».



На чем строится защита обвиняемого в двух взятках — в репортаже «Реального времени».