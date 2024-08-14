В Екатеринбурге суд отправил в колонию 11 «граждан «СССР»*

Фото: Максим Платонов

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор по делу об участии в экстремистском сообществе «Союз Советских Социалистических Республик»*.

Двое организаторов свердловского отделения проведут 6 лет в колонии общего режима, а остальные девять — по 2 года. Всех подсудимых взяли под стражу в зале суда, сообщает «66.ru».

Следствие установило, что с июля 2019 года по май 2020-го участники организации проводили собрания, лекции, распространяли буклеты и агитационные материалы, дискредитирующие российские органы власти и пропагандирующие существование СССР.

Сторонники движения отказываются признавать конституционный строй России, соблюдать ее текущее законодательство и подчиняться действующим органам государственной власти. Реальное время / realnoevremya.ru

Движение «граждан СССР»* возникло как теория заговора, согласно которой Советский Союз (и иногда Российская империя) как суверенное государство и субъект международных отношений де-юре продолжает существовать.

Олег Исаков