Warner Bros. Discovery потеряла порядка $10 млрд из-за списания стоимости активов

Фото: Динар Фатыхов

Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery сообщила об убытке в размере $10 млрд после выхода квартальной отчетности. Это привело к падению биржевых котировок на 11%.

Рекордные для компании потери связаны с единоразовым списанием стоимости активов ($9,1 млрд) подразделения, которое занимается распространением контента через телесети, пишет «Коммерсантъ». При этом глава компании Дэвид Заслав объяснил списание изменением конъюнктуры и спроса на рынке дистрибуции контента через ТВ, что и привело к переоценке активов.

— Еще два года назад ситуация на рынке и оценочная стоимость медиакомпаний, работающих в этом бизнесе, сильно отличались от того, что мы видим сейчас, — рассказал Заслав.

Только за второй квартал рекламная выручка от телесетей сократилась в Warner Bros. Discovery на 9%, а численность аудитории — на 13%.

Напомним, что в понедельник, 5 августа, произошел обвал на мировых фондовых рынках — многие компании потеряли от 3 до 10% стоимости своих акций.

Олег Исаков