Российская каноистка не смогла напрямую пробиться в полуфинал Олимпиады

Российская спортсменка Олеся Ромасенко, выступающая в дисциплине каноэ-одиночка на дистанции 200 метров, не прошла в полуфинальный заезд на Олимпийских играх в Париже, пишет РИА «Новости».

В третьем квалификационном заезде Ромасенко пришла пятой, преодолев дистанцию за 49,83 секунды. Теперь ей предстоит выступить в четвертьфинале соревнований, который состоится также в четверг.

Напомним, что в Олимпиаде участвуют 15 российских спортсменов: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Согласно решению МОК, атлеты выступают в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их награды не отображаются в медальной таблице.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа.

Рената Валеева