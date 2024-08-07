Кто такой нефтедорожник? Специалистов нового формата подготовят в КНИТУ-КХТИ

Фото: предоставлено ООО "Газпромнефть - Битумные материалы"

Оператор битумного бизнеса «Газпромнефти», «Газпромнефть — Битумные материалы», расширяет подготовку специалистов для дорожной отрасли. Предприятие запускает магистерскую программу на площадке Казанского национального исследовательского технологического университета.

Цель проекта — обучение специалистов, которые будут создавать наукоемкие битумные технологии, используя передовые методы и знания в области дорожной отрасли и нефтегазовой индустрии. Программа включает стажировку в Научно-исследовательском центре «Газпром нефти» и на производственных площадках.

В сентябре в КНИТУ-КХТИ откроется профильная лаборатория, где будущие специалисты смогут заниматься исследованиями битума и его свойств. В учебный курс также входят лекции и практические занятия с привлечением экспертов Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«Совместно с КНИТУ мы впервые будем готовить специалистов, обладающих качественными научными знаниями и компетенциями и в дорожно-транспортной отрасли, и в нефтяной. Таким образом мы планируем внести свой вклад в большое дело формирования резерва профессионалов. Именно на стыке науки и профильных дисциплин рождаются передовые решения, развивающие дорожную отрасль. Мы намерены привлекать выпускников к реализации наших проектов и уверены, что такой сильный кадровый потенциал позволит строить надежные качественные дороги».

Юрий Казаков, ректор Казанского национального исследовательского технологического университета:

«Сегодня особенно востребованы специалисты, которые ведут научные и технологические проекты в масштабах целой отрасли. Именно для подготовки таких экспертов команды КНИТУ-КХТИ и «Газпромнефть — Битумные материалы» объединили обширный опыт и лучшие практики по созданию передовых образовательных продуктов. Такой пример вовлеченности бизнеса в процесс обучения позволяет комплексно выстраивать процесс подготовки высококвалифицированных специалистов. Наша общая задача — дать возможность студентам получить качественное образование и трудоустроиться по специальности, обеспечив тем самым рынок подготовленными кадрами».

Новая магистерская программа выпустит специалистов по контролю качества и развитию технологий, экспертов по НИОКР, руководителей научно-исследовательских проектов.



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