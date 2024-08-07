Электронные визы в Россию за год оформили более 540 тыс. иностранцев

Фото: Динар Фатыхов

За год работы системы единой электронной визы для въезда иностранных граждан в Россию — с августа 2023 года по июль 2024 года — ею воспользовались 540,9 тыс. иностранцев. Такие данные приводит консульский департамент МИД России, пишет РБК.

Абсолютным лидером по числу оформленных электронных виз (254,2 тыс.) в Россию за год стал Китай. В тройку стран-лидеров также вошли Саудовская Аравия (43,4 тыс. электронных виз) и Германия (42,6 тыс.). Замыкают пятерку Турция и Эстония. Их граждане оформили 32,8 тыс. и 28,6 тыс. электронных виз соответственно. Также в десятке стран, чьи граждане чаще всего оформляли электронную визу в Россию, оказались: Индия (28 тыс.), Латвия (16 тыс.), Иран (13,6 тыс.), Кувейт (13,3 тыс.) и Литва (8,8 тысячи).

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России и гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, на электронную визу приходится порядка 80—90% реальных туристов. Из Китая, Саудовской Аравии и Турции в основном приезжают индивидуальные туристы на краткосрочную поездку, а также с деловыми целями. При этом половина граждан Китая, которые оформляют электронную визу, въезжают с деловыми целями, а вторая половина — с туристическими, оценил гендиректор турагентства «Свой ТС» Сергей Войтович.

В свою очередь, «классическими туристами» в России нельзя назвать жителей Германии и Эстонии, считает Мурадян. По его словам, граждане этих стран в основном въезжают в Россию по работе или к родственникам. Из Германии в 90% случаев въезжают в Россию с личными целями, соглашается Войтович.



Рената Валеева