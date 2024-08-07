За полгода Сбер в Татарстане зафиксировал 50 попыток мошенничества на сумму 36 млн рублей

За первое полугодие в Татарстане было предотвращено порядка 50 попыток финансового мошенничества в отношении клиентов Сбера на общую сумму более 36 млн рублей.

Примерно в одном случае из 100 люди верят телефонным мошенникам. Чаще всего злоумышленники используют различные психологические приемы, чтобы ввести человека в состояние стресса.

Обычно преступники звонят от имени сотрудников банка или правоохранительных органов, под разными предлогами направляют своих жертв в офисы банков. В этом случае первыми, кто может помочь клиенту спастись от мошенников, становятся сотрудники офиса, куда клиенты обращаются за оформлением кредитов или снятием наличных. Они понимают, что человек находится под влиянием мошенников, и могут убедить его отказаться от совершения операции.

В банке делятся свежим примером: в казанский офис обратился 84-летний мужчина, чтобы снять крупную сумму. При уточнении, на какие цели снимаются средства, клиент пояснил, что хочет купить квартиру. Этот факт вызвал сомнения у сотрудников офиса. Ввиду того, что сумма крупная и ее необходимо предварительно заказывать, операционная сотрудница банка приостановила исполнение операции. Мужчина заметно нервничал и настаивал на том, чтобы ему выдали хотя бы столько денег, сколько есть в наличии. Сотрудники офиса попросили клиента связаться с родными и пригласить их в отделение банка. В итоге мужчина рассказал, что ему позвонил якобы менеджер банка и стал убеждать снять все деньги со счета. Для этих целей пенсионеру даже вызвали такси. Но в ходе беседы с сотрудницей банка клиент понял, что попал под влияние мошенников. Его удалось уберечь от потери более чем 7 миллионов рублей.