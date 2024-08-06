В Татарстане жертве мошенников из района помогают построить дом

В Татарстане хирургу из Балтасей помогают построить дом после того, как его обманули мошенники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Илья Вольфсон.

— На приеме жителей обсудил с главным врачом Балтасинской районной больницы Газинуром Давлиевым проблему дефицита кадров. Он рассказал историю, как сманил к себе на работу хирурга из казанской «семерки». У человека непростая жизненная история — родом из Турции, тут обзавелся семьей, завел четверых детей, но стал жертвой мошенников, которые умудрились провернуть какую-то схему с маткапиталом. С этим вопросом еще будем разбираться, — сообщил он.

По словам депутата, глава района Рамиль Нутфуллин помог выделить землю для постройки дома и подготовить проект. Сам Вольфсон посодействовал при поиске материала. На данный момент удалось найти 14 тыс. кирпичей.



Елизавета Пуншева