Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей

Московский городской суд оставил без изменений постановление Таганского районного суда города Москвы о назначении административного штрафа в размере 4 611 738 636 рублей для компании Google LLC.

Ранее Таганский районный суд признал Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Компания не смогла обеспечить надлежащее исполнение требований законодательства и ограничить доступ к информации, распространение которой в России запрещено.

Штраф утвержден в соответствии с ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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Олег Исаков