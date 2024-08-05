Росстат: посевная площадь в России сократилась на 1,2%

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Посевная площадь в России сократилась на 1,2%, об этом свидетельствуют данные весеннего учета, опубликованные Росстатом. Территории под сельхозпродукцию, по сравнению с прошлым годом, уменьшились на 0,9 млн га, сообщает «Интерфакс».

По данным Росстата, также сократилась доля зерновых и зернобобовых культур 57,5% против 59,2% посевных площадей в 2023 году. Однако по сравнению с прошлым годом увеличилась доля посева технических культур — 25,2% (23,2% в 2023), озимой пшеницы — 20,1% (19,3%), на уровне прошлого года остался картофель и овоще-бахчевые — 2%.

Стоит отметить, что с начала уборочной кампании в Татарстане обмолочено свыше 212 тыс. гектаров и намолочено более 676 тыс. тонн хлеба.

Разиль Самигуллин