Глава Новокузнецка заявил об уходе с поста мэра
Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов объявил о своем уходе с должности. Он занимал этот пост с 2013 года. О своем решении Кузнецов сообщил в телеграм-канале.
По его словам, он оставляет должность ради участия в новом серьезном государственном проекте.
— Благодарен судьбе, что мне посчастливилось работать главой города Новокузнецка, — добавил он.
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