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Глава Новокузнецка заявил об уходе с поста мэра

13:02, 05.08.2024

Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов объявил о своем уходе с должности. Он занимал этот пост с 2013 года. О своем решении Кузнецов сообщил в телеграм-канале.

По его словам, он оставляет должность ради участия в новом серьезном государственном проекте.

— Благодарен судьбе, что мне посчастливилось работать главой города Новокузнецка, — добавил он.

Олег Исаков

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