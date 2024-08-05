Глава Новокузнецка заявил об уходе с поста мэра

Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов объявил о своем уходе с должности. Он занимал этот пост с 2013 года. О своем решении Кузнецов сообщил в телеграм-канале.

По его словам, он оставляет должность ради участия в новом серьезном государственном проекте.

— Благодарен судьбе, что мне посчастливилось работать главой города Новокузнецка, — добавил он.

Олег Исаков