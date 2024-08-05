«Родина» и «Гаиле»: в Казани могут переименовать два микрорайона

Фото: взято с сайта kzn.ru

Директор Института развития города Алексей Горбунов заявил, что жители микрорайона М14 хотели бы видеть более звучное название своего района. М14 — это строительный номер без смысловой нагрузки.

— После обсуждения нескольких вариантов с экспертами, мы остановились на варианте «Гаиле». Оно символизирует семейные ценности, единство и сплоченность, уют и безопасность, наследие и традиции. Оно является удачной отсылкой к Году семьи в России, — сообщил Горбунов на еженедельном совещании мэрии.

Также проработали участок, ограниченный улицами Родины, Гвардейской, Рихарда Зорге и Вознесенским трактом. Название улицы Родины утверждено сначала решением исполкома Молотовского (с 1956 года — Советского) райсовета от 18 августа 1950 года. Горбунов предлагает официально закрепить название района «Родина», как и «Гаиле».

Директор Института развития города обратился к комиссии по топонимике рассмотреть предложения о переименовании двух микрорайонов.

Напомним, на 30-й сессии Казгордумы депутат Елена Глухарева предложила дать микрорайону М14 более яркое и запоминающееся название. По ее словам, в микрорайоне уже живут более тысячи человек, появилась инфраструктура, поэтому необходимо название, которое отражало бы жизнь людей в этом районе.



Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал предложение Елены Глухаревой. Он отметил, что все микрорайоны имеют исторические или народные названия, и наименование так же важно, как и другие аспекты городской жизни.

Рената Валеева