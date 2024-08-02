Хинштейн: Россия заняла первое место в мире по количеству слитых в даркнет баз данных

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что Россия стала лидером по числу утечек баз данных за первую половину 2024 года.

Доля российских объявлений составляет около 10%. За этот период в Сеть попало около 150 баз данных российских компаний. Из них примерно 30% — это базы данных компаний в сфере онлайн-торговли. Всего в этом году было слито 200,5 млн строк данных.

Среди слитых данных есть Ф.И.О., домашние адреса, данные паспортов, номера телефонов и другие сведения. Такие объемы утечек говорят о безответственном отношении бизнеса к информационной безопасности и о необходимости принятия мер на законодательном уровне.

Хинштейн заявил о необходимости ужесточения ответственности за утечки персональных данных россиян.

— Эти цифры говорят не только о безответственном отношении бизнеса к своей информационной безопасности, но и о необходимости в скорейшем принятии нашего пакета законопроектов, усиливающих ответственность за утечку персональных данных россиян — мы предлагаем серьезно увеличить штрафы для операторов персданных за утечки и ввести уголовную ответственность за незаконное использование такой информации, — заявил депутат.

Накануне стало известно, что более полумиллиарда записей с персональными данными россиян утекли в Сеть.

Олег Исаков