Более полумиллиарда записей с персональными данными россиян утекли в Сеть

С начала года более 510 млн записей россиян с персональными данными оказались в открытом доступе. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что количество утечек персональных данных в первой половине этого года увеличилось в два раза по сравнению со вторым полугодием прошлого года.

Как сообщает «Интерфакс», осенью продолжат работу над законопроектом об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, который был ранее принят в первом чтении.

Также планируется обсудить создание в России института уполномоченных операторов персональных данных, которые будут иметь необходимые профессиональные навыки работы в соответствующем органе для хранения данных других.

Депутат отметил, что согласно закону оператором считается любое лицо, обрабатывающее конфиденциальные данные. Однако не все готовы вкладывать средства в их защиту.

Напомним, студенты Татарстана обучаются отражать хакерские атаки, блокировать и расследовать нападения на свои учебные заведения, используя современное программное обеспечение и оборудование. Центр противодействия киберугрозам, где студенты играют главную роль под руководством преподавателей и экспертов-практиков, защищает личные кабинеты студентов и сотрудников от взлома, обеспечивая сохранность их персональных данных и учетных записей.

Дарья Пузикова