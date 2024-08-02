На празднование Дня Казани и Татарстана потратят почти 30 млн рублей
Казань уже начала поиски организатора празднования Дня Татарстана и города, который отмечается 30 августа и станет дополнительным выходным для жителей региона. Тендер опубликовали на сайте закупок.
На праздник в этом году планируется потратить почти столько же, сколько и в прошлом, — 28,2 млн рублей. Торжества стартуют уже с 24 августа с мотофестиваля «Два Кремля» — мотоциклисты проедут через весь город, демонстрируя трюки.
Другие мероприятия пройдут по всей Казани, охватывая городские парки и общественные пространства. Концерты и танцевальные выступления с национальным колоритом можно будет увидеть:
- в парке Горького;
- на Кремлевской набережной;
- со стороны улицы Марджани;
- в экстрим-парке «Урам»;
- в семейном центре «Казан».
Для организации праздника предусмотрено множество услуг: клининг, электрообеспечение, предоставление оборудования и прочих элементов праздника. Улицы Казани украсят праздничными афишами и растяжками.
Заказчиком работ выступило Управление культуры Казани, финансирование будет осуществляться из муниципальной казны. Контракт должен быть выполнен не позднее 30 августа.
Театрализованное представление на балконах
В преддверии Дня города и республики в Казани пройдет музыкально-театрализованный перформанс «Голоса Казани — «Казан тавышлары».
Мероприятие, которое состоится на балконе казанской мэрии, обойдется городскому Управлению культуры еще в 5 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Исполнитель тендера должен подготовить сценическую конструкцию, обеспечить световое, звуковое и проекционное оснащение, а также организовать концертную программу продолжительностью не менее полутора часов.
Целью перформанса является демонстрация объединяющей силы поэзии, которая способна сближать страны и народы, помогая людям понять друг друга. В мероприятии примут участие восемь чтецов из театров и с телевидения республики.
Фестиваль современной татарской культуры
В День города в Казанском кремле пройдет масштабный фестиваль «ДәртФест 2024», посвященный современной татарской культуре. На его проведение выделено 8,8 млн рублей.
В программе фестиваля:
- Большая и малая сцены, где выступят 28 артистов, представляющих современные музыкальные жанры на татарском языке.
- Модный показ, где будут представлены не менее 10 единиц одежды и аксессуаров от татарских дизайнеров.
- Семейная площадка с восемью мастер-классами для детей и взрослых. Детская площадка с тремя театрально-музыкальными номерами и 12 играми и мастер-классами.
- Выставка татарского дизайна.
Фестиваль будет проходить с 12.00 до 22.00. В Министерстве культуры сообщили, что в планах организаторов позвать уже известных публике музыкантов и музыкальные группы.
Будет ли салют?
С приближением Дня города Казани, 30 августа, многих волнует один из главных вопросов: состоится ли традиционный праздничный фейерверк?
Салют запланирован, никакой информации об отмене пиротехнического шоу не поступало.
В прошлом году фейерверк запустили в 22.00 над рекой Казанкой. Представление длилось 4 минуты, в ночном небе гостям праздника продемонстрировали 1 980 залпов.
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