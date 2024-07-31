Правительство России предложило учитывать работу на Украине при начислении пенсии

Фото: Максим Платонов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении в страховой стаж граждан России для исчисления пенсии периода работы на территории Украины. Он охватывает время с 1991 года и до даты начала СВО. Документ опубликован в думской электронной базе.

Уточняется, что закон рассчитан для граждан, не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых российских регионов в эти периоды.

Согласно законопроекту, периоды работы на территориях Украины, ДНР и ЛНР будут учитываться для определения права на страховую пенсию и расчета ее размера. Так, если законопроект будет принят, в страховой стаж включат периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись:

на территории Украины — с 1 января 1991 по 23 февраля 2022-го;

на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 по 29 сентября 2022 года;

на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

Напомним, Социальный фонд России провел перерасчет накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. С 1 августа пенсии будут увеличены на 7%.

Рената Валеева