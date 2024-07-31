Банк России опубликовал курс валют с 1 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 1 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар опустился в цене на 0,22 рубля, евро подорожал на 0,22 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,87 рубля;
- доллар — 86,11 рубля;
- евро — 93,51 рубля.
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