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Банк России опубликовал курс валют с 1 августа

18:01, 31.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 1 августа
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 1 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар опустился в цене на 0,22 рубля, евро подорожал на 0,22 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,87 рубля;
  • доллар — 86,11 рубля;
  • евро — 93,51 рубля.
Рената Валеева

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