Ж/д пути на месте схода поезда под Волгоградом планируют восстановить до утра

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил РИА «Новости», что работы по восстановлению железнодорожных путей будут вестись до 5 утра вторника. По данным МЧС России, около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.

— Нам бы хотелось, чтобы восстановилось сегодня, сейчас это точно, но я бы дал все-таки возможность специалистам оценить максимальный объем работ, который необходимо провести. Я думаю, после того как это будет сделано, РЖД непосредственно заявят, когда будут восстановлены пути, мы считаем, что для восстановления нужно (время — прим. ред.), предварительно, до 5 утра, — сказал Бочаров.

Напомним, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель КАМАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира.