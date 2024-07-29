В Брестской крепости установили памятную табличку в честь воинов из ТАССР

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

На гарнизонном кладбище Бреста появилась табличка о павших воинах из Татарстана. Они защищали Брестскую крепость в 1941 году, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Инициатива увековечить память героев-татарстанцев возникла у белорусской и российской сторон одновременно. Поисковики из республики нашли имена как минимум 11 воинов — уроженцев ТАССР. Среди них — жители сел Малые Кайбицы, Бикулово, Чирючи и др.

Председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович сообщил, что было желание установить памятные плиты в честь тех воинов, которые освобождали город Брест. В этом году решили отдать дань памяти воинам Татарстана.

— По приезде с удовольствием покажем, расскажем и пригласим сюда те семьи, которым хотелось бы прислониться к плите, где дедушка погиб, — сообщил заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Стоит отметить, что это не первая инициатива, связанная с сохранением памяти о героях-татарах. Три года назад на улицах Бреста ко Дню освобождения города от захватчиков появился мурал с изображением Героя Советского Союза Петра Гаврилова. При поддержке Татарстана в Беларуси установили памятники двум героям-татарам — в Дубровне и Минске.

Рената Валеева