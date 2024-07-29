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Происшествия

На химическом заводе в Германии прогремел взрыв

16:15, 29.07.2024
На химическом заводе в Германии прогремел взрыв
Фото: Максим Платонов

На крупнейшем химическом предприятии Германии BASF, расположенном в городе Людвигсхафен, произошел взрыв, сообщает Reuters.

Четырнадцать рабочих получили незначительные травмы в результате инцидента, когда взрыв вызвал возгорание в южной части завода.

Завод BASF является одним из крупнейших химических предприятий в мире. Он производит широкий спектр химических продуктов, включая пластмассы, краски, лаки и другие материалы.

Анастасия Фартыгина

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Происшествия

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