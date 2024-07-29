На химическом заводе в Германии прогремел взрыв
На крупнейшем химическом предприятии Германии BASF, расположенном в городе Людвигсхафен, произошел взрыв, сообщает Reuters.
Четырнадцать рабочих получили незначительные травмы в результате инцидента, когда взрыв вызвал возгорание в южной части завода.
Завод BASF является одним из крупнейших химических предприятий в мире. Он производит широкий спектр химических продуктов, включая пластмассы, краски, лаки и другие материалы.
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