В Госдуму внесена поправка, которая обяжет блогеров с большой аудиторией сообщать о себе в РКН

В Госдуму внесена поправка, которая обяжет блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор. Соответствующие изменения рассмотрит комитет нижней палаты по информационной политике, сообщает «Интерфакс».

Как заявил глава комитета Александр Хинштейн, поправка внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт.

В прошлом месяце также был поднят вопрос о регулировании интернет-авторов со значительной аудиторией. Так, предлагалось принять федеральный закон, который определит необходимые дефиниции, такие как «блог», «блогер», «блогосфера», а также критерии их определения, в том числе охват аудитории.

Разиль Самигуллин