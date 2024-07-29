В Госдуму внесена поправка, которая обяжет блогеров с большой аудиторией сообщать о себе в РКН
В Госдуму внесена поправка, которая обяжет блогеров с более чем 10 тысячами подписчиков сообщать о себе в Роскомнадзор. Соответствующие изменения рассмотрит комитет нижней палаты по информационной политике, сообщает «Интерфакс».
Как заявил глава комитета Александр Хинштейн, поправка внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи сим-карт.
В прошлом месяце также был поднят вопрос о регулировании интернет-авторов со значительной аудиторией. Так, предлагалось принять федеральный закон, который определит необходимые дефиниции, такие как «блог», «блогер», «блогосфера», а также критерии их определения, в том числе охват аудитории.
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