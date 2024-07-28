Шесть автомобилей столкнулись под Ульяновском: есть пострадавший из Татарстана

Фото: взято с телеграм-канала УМВД России по Ульяновской области

Глава Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале о крупном ДТП в Цильнинском районе. По его словам, в результате столкновения шести машин пострадали 11 человек — жители Ульяновской, Московской областей и Татарстана. Одна женщина погибла.



До этого региональное УМВД России уже сообщало о восьми пострадавших в аварии. Губернатор уточнил, что среди пострадавших — трое детей, все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают помощь в Ульяновской детской областной и Большенагаткинской районной больницах. Других пострадавших доставили в областной центр специализированных видов медицинской помощи.