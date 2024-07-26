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Сегодня в Казани до +21 градуса и небольшой дождь

07:00, 26.07.2024
Сегодня в Казани до +21 градуса и небольшой дождь
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем в отдельных районах умеренный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-восточный 5—10 м/с с порывами до 17 м/с.

В Казани также ожидается дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 15—17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса.

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