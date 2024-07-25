На горячие обеды для нижнекамских школ выделят 290 млн рублей

Фото: Александр Ильин

Власти Нижнекамского района объявили тендер на организацию горячего питания для учеников местных школ. Стоимость контракта составляет 290 млн рублей, средства будут выделены из местного бюджета и внебюджетных источников.

Поставщик должен обеспечить приготовление пищи непосредственно в столовых учебных заведений, используя продукты под маркой «халяль» и соблюдая строгие правила гигиены. В меню, которое обновляется каждые две недели, включено 11 видов блюд для детей 7—11 лет и старше 11 лет. Частота приема пищи и режим питания зависят от режима работы школы.

Исполнитель будет доставлять продукты питания самостоятельно. Работники должны иметь при себе справки об отсутствии судимости и медкнижки. Также они обязаны соблюдать правила личной гигиены, регулярно стирать спецодежду и сообщать о проблемах со здоровьем. Услуги будут предоставляться с 1 сентября по 31 января этого года.

Напомним, в этом году Департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивал питанием почти 169 тысяч школьников, что на 9 тысяч больше, чем год назад. Общий объем вложений в сферу питания и персонала составил 153 млн рублей. На 2024 год планируется увеличить финансирование до 263 млн рублей, причем 166 млн рублей пойдут на повышение зарплат работников пищеблоков.

Дарья Пузикова