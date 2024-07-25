На горячие обеды для нижнекамских школ выделят 290 млн рублей
Власти Нижнекамского района объявили тендер на организацию горячего питания для учеников местных школ. Стоимость контракта составляет 290 млн рублей, средства будут выделены из местного бюджета и внебюджетных источников.
Поставщик должен обеспечить приготовление пищи непосредственно в столовых учебных заведений, используя продукты под маркой «халяль» и соблюдая строгие правила гигиены. В меню, которое обновляется каждые две недели, включено 11 видов блюд для детей 7—11 лет и старше 11 лет. Частота приема пищи и режим питания зависят от режима работы школы.
Исполнитель будет доставлять продукты питания самостоятельно. Работники должны иметь при себе справки об отсутствии судимости и медкнижки. Также они обязаны соблюдать правила личной гигиены, регулярно стирать спецодежду и сообщать о проблемах со здоровьем. Услуги будут предоставляться с 1 сентября по 31 января этого года.
Напомним, в этом году Департамент продовольствия и социального питания Казани обеспечивал питанием почти 169 тысяч школьников, что на 9 тысяч больше, чем год назад. Общий объем вложений в сферу питания и персонала составил 153 млн рублей. На 2024 год планируется увеличить финансирование до 263 млн рублей, причем 166 млн рублей пойдут на повышение зарплат работников пищеблоков.
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