Татарстанцы переходят на отечественные облачные хранилища

Фото: Мария Зверева

В Татарстане за 2024 год интернет-трафик отечественных сервисов увеличился на 45%, опередив зарубежные аналоги. Об этом сообщают аналитики Yota.

Согласно исследованию, потребление трафика в сегменте облачных хранилищ в регионе возросло на 29% за год. Доля российских сервисов в общем объеме данных уже превышает 50%. За январь — июнь 2024 года самым популярным облачным хранилищем у жителей республики стал «Яндекс Диск».

Наиболее активные пользователи российских облачных хранилищ — татарстанцы в возрасте от 26 до 36 лет. Аудитория помладше все еще предпочитает зарубежные сервисы — их выбирают 61% опрошенных от 14 до 20 лет. В возрастной группе 21—25 лет этот показатель составляет 58%.

Напомним, лишь 2,8% россиян легко отказались бы от использования основных цифровых сервисов. 56,8% участников исследования признают, что страдают зависимостью от электронных платформ. Остальные регулярно стараются переключаться на реальную жизнь.

Дарья Пузикова