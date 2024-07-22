Считают себя зависимыми от цифровых сервисов более половины россиян

Фото: Максим Платонов

56,8% россиян согласны с тем, что их увлечение соцсетями, мессенджерам и цифровыми платформами можно назвать зависимостью. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «АльфаСтрахования».

98,4% респондентов постоянно используют мессенджеры. 83,2% опрошенных регулярно просматривают соцсети, а 67,4% — онлайн-платформы, в том числе развлекательные, сервисы такси, доставки и маркетплейсы. 34,5% прибегают к онлайн-консультациям врачей. Еще 21,5% используют облачное хранилище данных, а 18,2% пользуются образовательными платформами.

Большую часть времени опрошенные проводят в рабочих и личных чатах (89,8%), социальных сетях (81,3%) и за ежедневным чтением электронных СМИ (71%). Популярность у россиян получили онлайн-платформы для покупок. Приобретают при помощи них одежду 48,1% респондентов, продукты — 39,9%, а бытовую химию — 33,8%. Почти половина участников исследования — 48,3% — используют маркетплейсы два-три раза в неделю. В сфере развлечений лидируют сервисы кино (88,9%), музыки (86,5%) и онлайн-игры (71,2%), электронные библиотеки (68,4%).

Только 2,8% опрошенных легко отказались бы от использования основных цифровых сервисов. 56,8% участников исследования признают, что страдают зависимостью от электронных платформ. Остальные регулярно стараются отвлекаться на реальную жизнь.

Напомним, более 33% общего трафика жители Татарстана расходуют на просмотр лент в социальных сетях и переписку в мессенджерах. В лидерах по трафику оказались социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

Дарья Пузикова