Россия заблокировала более 140 тыс. интернет-ресурсов с фейками и призывами к экстремизму

Фото: Мария Зверева

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что за последние полтора года в стране заблокировали или удалили более 140 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих фейки, призывы к экстремизму и другую противоправную информацию, сообщает ТАСС.

Краснов подчеркнул, что российская прокуратура активно борется с распространением дезинформации, направленной на дестабилизацию обстановки в обществе. По его словам, фейки часто используются как «гибридное наступательное оружие» в информационной войне.

Для борьбы с распространением деструктивной информации в Генпрокуратуре создали механизм внесудебного блокирования интернет-ресурсов. Благодаря электронному взаимодействию с Роскомнадзором и специальному программному обеспечению, блокировка противоправного контента происходит в течение нескольких часов.

В качестве примера Краснов привел пресечение публикаций, содержащих ложные сведения о необходимости организации незаконных акций, массовых беспорядков, экстремистских действий и террористических актов.

Кроме того, Роскомнадзор добился блокировки 25 приложений VPN-сервисов в App Store. В Роскомнадзоре отметили, что продолжают работу по выявлению и блокировке сервисов, нарушающих российское законодательство.



Анастасия Фартыгина