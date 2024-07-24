Александр Гинцбург: в следующем году в России может появиться вакцина от туберкулеза

Фото: Максим Платонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в середине 2025 года в России может появиться собственная бустерная вакцина для защиты от туберкулеза. Об этом он сообщил на форуме «Здоровое общество».

Гинцбург выразил надежду, что работа над вакциной будет завершена согласно плану. Это позволит обеспечить людей новым средством профилактики туберкулезной инфекции.

— Если все будет как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования, — цитирует его слова РИА «Новости».

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Олег Исаков