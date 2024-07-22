Семья из Татарстана стала победителем всероссийского конкурса «Родники» с участием Олега Газманова

Фото: Динар Фатыхов

Антон и Кристина Поповы — семейная пара заслуженных работников культуры из Зеленодольска: он — руководитель музыкальной школы, а она — педагог по вокалу. Они воспитывают четверых детей и стараются сделать каждого из них хорошим исполнителем, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Поповы захотели принять участие во всероссийском конкурсе «Родники», решили спонтанно. Через 2 недели они узнали, что вышли в финал, где их выбрали среди 300 семей. В жюри конкурса был Олег Газманов.

Жюри и зрители высоко оценили выступление Поповых. Их простота и искренность тронули сердца. Они разделили первое место и миллион рублей с семьей Рыбачевых из Воронежа.



Рената Валеева