В конце недели в Татарстане температура воздуха прогнозируется на 3—5 градусов ниже нормы

Фото: Максим Платонов

Вчера в Татарстане была теплая неустойчивая погода, в большинстве районов прошли грозовые дожди. По данным метеостанций, в западных районах региона прошли сильные дожди. В то же время в Казани выпали осадки в количестве от 29 до 49 мм, местами отмечались ливневые дожди в количестве 26—29 мм за 1 час.

Сегодня днем погода в республике продолжала формироваться под влиянием атмосферного фронта. Местами прошли дожди разной интенсивности. В полдень температура воздуха составила от +14 до 19 градусов.

Завтра в Татарстане местами пройдет дождь. Днем температура воздуха прогреется от +19 до +24 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +15.

В среду, 24 июля, днем прогнозируются кратковременные дожди, ночью осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов, ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов.

В конце недели, с 25 по 27 июля, погодные условия не изменятся. Днем 25 и 26 июля температура от +17 до +22, 27 июля — от +19 до +24. Минимальная температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов. Среднесуточная температура прогнозируется на 3—5 градусов ниже нормы, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В конце июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемом повышении температуры после периода прохладной погоды в некоторых регионах страны.

Разиль Самигуллин