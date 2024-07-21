В районе Камского Устья водитель погиб, улетев на авто в кювет

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня ночью на объездной дороге п. г. т. Камское Устье 27-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался в результате ДТП.

По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость, совершил съезд в кювет и опрокинулся. Молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, по итогам первых 6 месяцев 2024 года российские водители попадали в ДТП на 3% чаще. Самым опасным периодом оказался январь — в начале года произошла четверть всех аварий.

Елизавета Пуншева