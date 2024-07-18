В выходные в Татарстане установится теплая погода до +28 градусов

Фото: Максим Платонов

В четверг, 18 июля, погода в разных районах Татарстана отличается своеобразием. В то время как на западе республики осадков не наблюдается, в восточных районах отмечаются кратковременные дожди. Температура в полдень составила от +24 до +29 градусов тепла.

Завтра в Татарстане прогнозируется сухая погода. В отдельных районах республики ночью и утром может образоваться туман. Днем температура воздуха прогреется от +24 до +29 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В субботу, 20 июля, на территории республики ожидаются кратковременные дожди, при грозах скорость ветра усилится от 15 до 20 м/с. Днем температура воздуха прогреется от +23 до +28 градусов тепла.

В последний день недели Татарстан будет находиться в неустойчивой воздушной массе. В регионе прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит от +13 до +18, днем — от +23 до +28 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей недели неустойчивая погода сохранится. В Татарстане также местами прогнозируются дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут от +20 до +25 градусов.



В начале текущей недели Гидрометцентр Татарстана предупредил, что с 16 по 22 июля в некоторых районах республики сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс), а в отдельных западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).