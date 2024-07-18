Экс-депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве

Фото: Ирина Плотникова

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО бывшего депутата Государственной думы от ЛДПР Сергея Абельцева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Сергей Абельцев четыре раза избирался в Госдуму от ЛДПР. Подробности дела пока не разглашаются, но известно, что следствие вменяет ему преступление, предусмотренное статьей «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», сообщает ТАСС. ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено судом.

Напомним, в конце прошлого года в Москве по делу о растрате в особо крупном размере суд арестовал на 2 месяца замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко, который расследовал дело в отношении Ильназа Галявиева.