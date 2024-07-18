В Татарстане утвердили дополнительное финансирование для Академии наук РТ

Фото: Динар Фатыхов

Кабинет министров Татарстана внес изменения в финансирование Академии наук Татарстана на 2024—2026 годы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

В рамках изменений были увеличены суммы, выделяемые на проведение научных исследований, обеспечение сохранения объектов культурного наследия, а также ведение информационных ресурсов и баз данных. Кроме того, в бюджете появился пункт по научно-методическому обеспечению в размере 10,7 млн рублей.

Финансирование прикладных (практических) научных исследований увеличилось на 51 млн рублей — с 225,6 до 276,3 млн рублей, а фундаментальных научных исследований — на 24 млн рублей: со 101,2 до 125,3 млн рублей. Сумма, предназначенная для сохранения объектов культурного наследия, была увеличена на 4 млн рублей и теперь составляет 25,9 млн рублей.

В мае этого года член Академии наук Татарстана Вадим Хоменко поднял вопрос увеличения бюджетного финансирования науки на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

— В прошлом году расходы на научную деятельность в республике составили всего 1,02% от ВРП, тогда как минимальная планка в стране должна составлять 2,5%. Когда мы сможем выйти на уровень хотя бы в 2%? — спросил Хоменко у замминистра финансов Алексея Шишкина.

Рената Валеева