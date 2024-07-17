В Татарстане автоинспекторы провели рейд против несовершеннолетних водителей на мотобайках

Фото: Динар Фатыхов

В Лаишевском районе Татарстана сотрудники ГИБДД, получив сообщение от местных жителей, остановили 13-летнего мальчика, который передвигался на квадроцикле по проезжей части. На место происшествия были вызваны родители ребенка, а сам квадроцикл был отправлен на штрафстоянку. Об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Следом инспекторы остановили еще одного несовершеннолетнего — 15-летнего питбайкера.

Родители подростка не смогли ответить на вопрос, почему они разрешили ребенку сесть за руль. Кроме того, по словам местных жителей, многие подростки любят погонять на мототранспорте.

С начала сезона в республике автоинспекторы отправили на штрафстоянки более 400 единиц транспорта, которым управляли дети. Сейчас в Татарстане меры контроля усилила госавтоинспекция.

Сейчас в республике ежедневно проходят рейды автоинспекторов. Нет и дня, чтобы не останавливали юных нарушителей, заявили в ГАИ Татарстана.