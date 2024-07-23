Школьникам — 40 тыс., и учителям — 25 тыс.: в Казани установили выплаты за призовые места на олимпиадах

Фото: Максим Платонов

В Казани хотят учредить именные премии и установили денежные выплаты для победителей и призеров олимпиад школьников, а также для их педагогов дополнительного образования. Соответствующее постановление исполкома находится на антикоррупционной экспертизе.

Премии предназначены для поощрения интеллектуально одаренных и талантливых школьников, а также для обеспечения возможности развития их творческих способностей. Кроме того, поощрение коснется учителей и педагогов дополнительного образования учебных организаций Казани за подготовку победителей и призеров олимпиад.

Выплаты школьникам

Премии получат:

победители и призеры Республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов (по 24 предметам Всероссийской олимпиады школьников);

Республиканской олимпиады по геологии и истории Татарстана;

Республиканской олимпиады для школьников 7—11-х классов по татарскому и русскому языкам и литературе, восточным языкам, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады.

Именные премии будут присуждаться в июле 2024 года. Списки получателей премий утвердит начальник Управления образования исполкома Казани.

Победителям и призерам республиканских олимпиад, а также регионального этапа Всероссийской олимпиады премия выплачивается за одно призовое место вне зависимости от количества призовых мест. Ее размер составит:

5 тыс. рублей — победителям и призерам Республиканской олимпиады школьников для восьмиклассников (24 предмета Всероссийской олимпиады) и Республиканской олимпиады по геологии и истории Татарстана;

— победителям и призерам Республиканской олимпиады школьников для восьмиклассников (24 предмета Всероссийской олимпиады) и Республиканской олимпиады по геологии и истории Татарстана; 20 тыс. рублей — победителям и призерам Республиканской олимпиады среди 7—11-х классов и регионального этапа Всероссийской олимпиады;

— победителям и призерам Республиканской олимпиады среди 7—11-х классов и регионального этапа Всероссийской олимпиады; до 40 тыс. рублей — победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Выплаты педагогам

Учителей и педагогов дополнительного образования в учебных организациях Казани также ожидает денежное вознаграждение за подготовку победителей и призеров олимпиад.

Размеры материального денежного вознаграждения:

5 тыс. рублей — учителям и педагогам за подготовку победителей и призеров Республиканской олимпиады для восьмиклассников и олимпиад по истории Татарстана и геологии;

— учителям и педагогам за подготовку победителей и призеров Республиканской олимпиады для восьмиклассников и олимпиад по истории Татарстана и геологии; 1 5 тыс. рублей — для учителей и педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады и Республиканской олимпиады по татарскому и русскому языкам, литературе и восточным языкам для учащихся 7—11-х классов;

— для учителей и педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады и Республиканской олимпиады по татарскому и русскому языкам, литературе и восточным языкам для учащихся 7—11-х классов; 25 тыс. рублей (включая налоговые вычеты) — учителям и педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Напомним, что в прошлом году в Казани школьников, победивших или занявших призовое место во Всероссийской и Республиканской олимпиадах школьников в 2023 году, также поощряли премиями.



Их размер составляет от 5 до 40 тысяч рублей, а общие расходы на выплаты составили 19,45 млн рублей. Самую большую премию получили победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников — 40 тысяч рублей. Ее призерам выплатили по 30 тысяч рублей.



Анастасия Фартыгина