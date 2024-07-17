Прокурор запросил 13 лет для частично оправданного присяжными группировщика Казаева

Фото: Ирина Плотникова

Процесс по делу беглого лидера группировки «Казаевские» вышел на финишную прямую. Сегодня в Кировском райсуде Казани на прениях гособвинитель Ильнур Мухаметзянов предложил отправить подсудимого в колонию строгого режима на 13 лет и 3 месяца за умышленное убийство в составе организованной группы, сопряженное с похищением, передает журналист «Реального времени».



Ранее присяжные признали Николая Казаева виновным лишь по одному эпизоду убийства, посчитав недоказанным обвинение в расправе еще над одним членом группировки и покушении на жизнь другого. Наказание представитель прокуратуры запросил с учетом этого вердикта.

Напомним, с 2014-го Казаев находился в федеральном розыске, его предполагаемых подельников осудили без него. В мае 2023-го он вернулся в Казань, наведался с родными на могилу к сыну и прямо там был задержан.

В суд дело ушло по обвинению в трех тяжких преступлениях — все, по версии СК и прокуратуры, произошли на фоне внутренних разбирательств в группировке. Так, в 1997 году на одного из «Казаевских», Паршенкова, напали при перевозке недельной выручки от подконтрольных фирм и похитили 70 тысяч рублей. В этом преступлении заподозрили другого «Казаевского» — Панова, похитили его и в частном доме попытались добиться признания. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемый ответ, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили на фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов. Вердиктом присяжных Казаева признали виновным в убийстве группой лиц, но заслуживающим снисхождения.

Позицию о снисхождении сегодня поддержал и гособвинитель.

Еще два эпизода этого дела силовики считали ответным ходом Казаева после покушения — в январе 1999-м его автомобиль подорвали. Лидер группировки и трое находившихся в салоне получили небольшие травмы. Главной версией случившегося стали внутренние разборки среди «Казаевских» — еще в 1998-м Дмитрий Бикбулатов затеял передел сфер влияния и в итоге создал отдельную группировку, куда вошел и Паршенков. По версии следствия, Казаев в покушении на себя заподозрил Бикбулатова и Паршенкова и инициировал нападение на них.

По версии обвинения, 22 января 1999 года, через шесть день после покушения, Казаев, Тарасов и Сапарин напали на Паршенкова и нанесли ему смертельные ножевые ранения в живот, а тело убитого похоронили в неустановленном месте. Нападение на Бикбулатова произошло уже весной следующего года. Как полагают силовики, Казаев уже покинул Казань, оставив группировку на Сапарина и поручил организовать убийство Бикбулатова. Сапарин подключил Тарасова и его знакомого Шарафеева, который не имел отношения к ОПГ. 20 апреля 2000 года Бикбулатова пригласили на встречу в кафе на улице Бирюзовой, где Шарафеев встретил его выстрелом в голову. Однако потерпевший выжил.

Казаев отрицал свою причастность ко всем эпизодам обвинения, при этом подчеркивал — сразу после покушения в январе 1999-го уехал за пределы республики и ни в каких преступлениях участия не принимал. Присяжные поверили и признали его невиновным в убийстве Паршенкова и покушении на жизнь Бикбулатова.



Адвокат обвиняемого Сергей Николаев в прениях заявил, что вердикт присяжных вынесен в отношении невиновного, и попросил суд объявить о роспуске коллегии присяжных. В случае отказа в таком решении он предложил освободить своего клиента от наказания за сроком давности, подчеркнув — со дня инкриминируемого убийства прошло 26 лет. Предложил защитник и третий вариант — назначить наказание ниже низшего предела.

Сам Казаев до начала сегодняшнего заседания и в ходе прений заявлял о своей полной невиновности, называл «казаевскими» лишь своих сыновей, напоминал, что один из свидетелей в суде сообщил о давлении со стороны следствия.

«Мотива для устранения Панова у меня не было. Если мотив, что он украл деньги, то моя позиция — должник должен был заплатить, этот человек мне нужен был. Большая сумма была украдена у нашего предприятия», — заявил он.

Напомним, в 2018 году Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменения приговор в отношении участников преступной группировки «Казаевские». Их обвиняли в пяти убийствах, в том числе и беременной женщины, покушениях, вымогательстве, грабеже и незаконном обороте оружия с 1991-го по 2012 год.

Суд приговорил Дмитрия Бикбулатова к 24 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года; Алексея Тарасова — к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет из них в тюрьме; Альберта Кошкина — к 24 годам 6 месяцам лишения свободы.

Ирина Плотникова