Задержка авиарейса в 2024 году: разбираемся в правах пассажиров и получаем компенсацию

Фото: Максим Платонов

Здравствуйте, уважаемые авиапутешественники! Вынужденное ожидание в аэропорту по причине задержки рейса знакомо многим. Особенно обидно, когда из-за этого рушится отдых, деловые встречи или, еще хуже, срывается бронь на гостиницу в Санкт-Петербурге или Москве, куда вы летели познакомиться с достопримечательностями в выходные.

Что такое задержка рейса по закону

По данным Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в 2024 году больше всего задержанных рейсов будет в периоды летних отпусков и новогодних каникул. В среднем по России задержатся около 3,5% всех запланированных авиарейсов.

Права пассажиров при задержке рейса в 2024 году

Если ваш рейс все-таки задержали в аэропорту вылета, то, по Федеральным авиационным правилам, в 2024 году авиакомпания обязана предоставить вам:

при задержке от 2 часов: прохладительные напитки (питьевая вода, чай, кофе), возможность совершить 2 звонка или отправить 2 электронных сообщения;

при задержке более 4 часов днем и более 6 часов ночью: горячее питание;

при задержке более 8 часов днем и 6 часов ночью: поселение в гостиницу и трансфер из аэропорта и обратно, хранение багажа в аэропорту вылета;

при любой задержке: денежную компенсацию в зависимости от дальности перелета.

Важно! Нормы Федеральных авиаправил в части компенсаций при международных рейсах распространяются только на авиакомпании, зарегистрированные в РФ. Если рейс за рубеж задержал иностранный перевозчик, размер компенсации будет определен Монреальской конвенцией (от 250 до 600 евро).

Размер денежной компенсации за задержку рейса в 2024 году

С учетом прогнозируемого МРОТ на 2024 год в размере 16 242 рубля компенсация за задержку рейса составит:

от 487 до 8 121 руб. при расстоянии до 1500 км;

от 974 до 16 242 руб. для среднемагистральных рейсов 1500—3000 км;

от 1461 до 24 363 руб. для длительных перелетов от 3000 км.

Пошаговый алгоритм взыскания компенсации за задержку рейса

Чтобы получить от авиакомпании компенсацию за задержку вашего рейса в 2024 году, компания Путевка.ком рекомендует придерживаться следующего пошагового плана.

Шаг 1 — зафиксируйте время задержки рейса. Для подтверждения сделайте фото табло в аэропорту, скриншоты онлайн-табло или возьмите у сотрудника авиакомпании отметку на посадочном талоне. Шаг 2 — запросите у представителя перевозчика или аэропорта документ, в котором указаны причина и время задержки рейса. Сохраните все посадочные талоны и чеки на услуги (питание, отель). Шаг 3 — направьте авиакомпании письменную претензию с требованием компенсации. Сделать это нужно не позднее 6 месяцев с даты задержанного рейса. В претензии укажите номер рейса и билета, время задержки, расчет положенной выплаты, реквизиты вашей карты. Приложите копии подтверждающих документов. Шаг 4 — дождитесь ответа авиакомпании. На рассмотрение претензии у нее есть 30 дней. Если перевозчик откажется платить или проигнорирует претензию, у вас будет право подать иск в суд. Шаг 5 — идите в суд с иском к авиакомпании о взыскании компенсации, неустойки 50%, компенсации морального вреда и судебных расходов.

Надеемся, наши советы и пошаговый алгоритм действий помогут вам отстоять свои права и получить компенсацию за задержку рейса. Делитесь этой инструкцией с друзьями и знакомыми — пусть как можно больше пассажиров знают о своих правах!

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