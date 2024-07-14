Стартап Medal привлек $13 млн и запустил приложение Highlight с ИИ-помощником
Стартап Medal, который разработал продукт для создания видеоклипов из игр, привлек $13 млн инвестиций при оценке компании в $333 млн. В числе инвесторов — Horizons Ventures, OMERS Ventures, Peak6 и Arcadia Investment Partners.
Medal представил новое кроссплатформенное приложение Highlight, которое выступает в роли контекстного ИИ-помощника. Приложение анализирует контент на экране пользователя и позволяет задавать вопросы на основе этого контекста. Эксперты отмечают, что Medal применяет свою основную технологию, предназначенную для понимания происходящего на устройстве пользователя, к большим языковым моделям (LLM). Эта технология была изначально разработана для создания видеоклипов, но теперь используется для улучшения взаимодействия с ИИ.
Приложение Highlight реализовано как плавающее окно на рабочем столе. Когда пользователь наводит курсор на иконку, приложение захватывает контент экрана и передает его различным моделям, таким как ChatGPT, Claude от Anthropic и Perplexity. Пользователь может задавать вопросы и получать ответы на основе контекста.
Приложение обеспечивает локальное захватывание данных без их хранения. Компания также разрабатывает собственный ИИ-помощник, который в будущем может работать локально на устройстве пользователя.
Помимо контента на экране, Highlight может использовать документы и системный аудиоконтент для предоставления контекста. В разработке находится приложение для локальной транскрипции встреч, аналогичное инструментам Granola, Limitless и Krisp.
Эксперты отмечают, что у Highlight есть преимущество по сравнению с другими аналогичными продуктами, поскольку это независимое приложение, которое не привязано к одной экосистеме.
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