Стартап Medal привлек $13 млн и запустил приложение Highlight с ИИ-помощником

Фото: Екатерина Петрова / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Стартап Medal, который разработал продукт для создания видеоклипов из игр, привлек $13 млн инвестиций при оценке компании в $333 млн. В числе инвесторов — Horizons Ventures, OMERS Ventures, Peak6 и Arcadia Investment Partners.

Medal представил новое кроссплатформенное приложение Highlight, которое выступает в роли контекстного ИИ-помощника. Приложение анализирует контент на экране пользователя и позволяет задавать вопросы на основе этого контекста. Эксперты отмечают, что Medal применяет свою основную технологию, предназначенную для понимания происходящего на устройстве пользователя, к большим языковым моделям (LLM). Эта технология была изначально разработана для создания видеоклипов, но теперь используется для улучшения взаимодействия с ИИ.

Приложение Highlight реализовано как плавающее окно на рабочем столе. Когда пользователь наводит курсор на иконку, приложение захватывает контент экрана и передает его различным моделям, таким как ChatGPT, Claude от Anthropic и Perplexity. Пользователь может задавать вопросы и получать ответы на основе контекста.

Приложение обеспечивает локальное захватывание данных без их хранения. Andrea De Santis на Unsplash

Приложение обеспечивает локальное захватывание данных без их хранения. Компания также разрабатывает собственный ИИ-помощник, который в будущем может работать локально на устройстве пользователя.

Помимо контента на экране, Highlight может использовать документы и системный аудиоконтент для предоставления контекста. В разработке находится приложение для локальной транскрипции встреч, аналогичное инструментам Granola, Limitless и Krisp.

Эксперты отмечают, что у Highlight есть преимущество по сравнению с другими аналогичными продуктами, поскольку это независимое приложение, которое не привязано к одной экосистеме.



Екатерина Петрова