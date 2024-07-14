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В Казани за минувшие сутки задержали 8 пьяных водителей

10:50, 14.07.2024
В Казани за минувшие сутки задержали 8 пьяных водителей
Фото: Динар Фатыхов

За 13 июля в Казани произошло 118 ДТП, сообщает Госавтоинспекция по Казани. В результате в четырех из них пострадали люди: было зафиксировано три наезда на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и один случай падения пассажира в автобусе.

Сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также водителя без прав.

Трех граждан доставили в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Напомним, вчера в Казани зафиксировали три ДТП с пострадавшими: наезд на велосипедиста, падение пассажира в автобусе и столкновение.

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