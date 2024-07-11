В Казани задержан курьер, подозреваемый в мошенничестве на 220 тыс. рублей

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Сотрудники полиции Казани задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в двух фактах мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Казани.

По данным следствия, 5 июля пожилой женщине позвонил неизвестный и убедил ее проверить деньги на подлинность. Пенсионерка передала курьеру 220 тысяч рублей. Позже она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Подозреваемый был задержан. Он не стал отрицать своей вины и сознался в содеянном. Также установлена его причастность к аналогичному мошенничеству, расследование которого ведется в отделе полиции «Савиново». В этом случае сумма ущерба составила 1,2 тысячи долларов.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».